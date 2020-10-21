"Небезпечні так само, як і коронавірус": лікар назвав реальну загрозу життю в пандемію COVID-19

Англійський лікар Міріам Стоппард активно виступає проти проти щеплень настрою, яке загострилося в світі в період пандемії COVID-19, і вважає його таким же небезпечним, як сам вірус.

Доктор Стоппард зазначає, що в той час, як ростуть показники захворюваності коронавірусом в різних країнах, багато хто покладає надії на появу вакцини.

- Але є група людей, які принципово виступають проти використання вакцин, незважаючи на те, що у них повно даних, що показують, що вони ефективні, безпечні та можуть врятувати планету від спалахів смертельних захворювань, - зазначає Міріам Стоппард на сторінках видання Mirror.

Доктор Стоппард порівнює таке люте заперечення фактів і науки при запереченні необхідності вакцинації з релігійним фанатизмом, який не потерпить ніякої релігії, крім власної. Також медик підкреслює, що руйнівна природа Covid-19, важливість захисту від якого настільки висока, що могла б викликати «спалах раціонального мислення» в співтоваристві супротивників вакцин.

- На жаль, цього не сталося, - продовжує лікар. - У всьому світі пройшли протести проти ізоляції і вакцинації. У США вірусолог і радник Дональда Трампа за Covid-19 Ентоні Фаучи, сказав, що малоймовірно, що в Америці буде всебічне впровадження вакцини проти коронавируса. Щепленими можуть бути 70-75% населення, що недостатньо для досягнення колективного імунітету. Доктор Фаучи також нарікає на «загальне антинаукове, антіавторітетное і проти щеплень настрій» в США. Менше половини респондентів з США в недавньому опитуванні заявили, що зроблять щеплення від Covid-19.

Доктор Стоппард наполягає, що така недовіра людей до науки є в умовах пандемії смертельною загрозою для людства.

- Відмова визнати науковий факт шкодить, - продовжила доктор Стоппард. - Подумайте тільки про наукову неправді, що вакцина MMR (проти кору, паротиту та краснухи) пов'язана з аутизмом. У підсумку ми отримали відмову від щеплень, що стало причиною епідемії кору в усьому світі. Ми повинні твердо протистояти подібним помилки, тому що вони будуть коштувати життя багатьох людей. Лженаука небезпечна, як вірус.

А в Україні 21 жовтня побитий рекорд летальних випадків від COVID-19 - за добу померло 140 осіб.