Свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони

Преподобна Свята Пелагія в юності вела розгульне і нечестиве життя. Вона була дуже красивою дівчиною, любила носити розкішний одяг і прикраси. За це її прозвали Маргаритою, що в перекладі з латинської мови означає перлина. Одного разу, невідома сила привела Пелагію в храм. Богослужіння так вразили дівчину, що вона прийняти християнську віру, переодяглася в чоловічий одяг і поїхала в Єрусалим, де під виглядом юнака прийняла чернечий постриг.
Трифон Вятський жив в Архангельській губернії в XVI столітті. Його батько рано помер, а він залишився під опікою матері і старших братів. З раннього дитинства Трифон відчував покликання до чернечого життя, тому, коли родичі вирішили його одружити, таємно пішов з дому і прийняв постриг в Пискорський монастир. Одного разу, до Трифону з'явився святий Миколай з ангелами і подарував йому унікальний дар творити чудеса.
У народі 21 жовтня починали готуватися до зими. Саме в цей день потрібно діставати теплий зимовий одяг, приводити її в порядок. Господині в цей день діставали кожухи, шуби, шапки, рукавиці і дивилися, не вимагають вони лагодження.
Чоловіки ж в цей час утеплювали будинок до зими.
21 жовтня традиційно закладали нові поля, для чого вирубували дерева, а також починали будівництво нової хати. Звідси ще одна назва свята, Починок.
Що можна робити 21 жовтня:
Присвятіть день прибиранню і пранню.
Постарайтеся провести день в гарному настрої і не сумувати без видимої причини.
У цей день можна займатися ремонтом.
Що не можна робити 21 жовтня:
Не розпускати чутки, інакше викличете на себе біду.
Не можна лихословити, обговорювати когось і навіть говорити те, що не принесе нікому користі.
21 жовтня заборонено байдикувати.
Не рекомендується в цей день переїжджати або міняти місце роботи.
У цей день не варто багато часу красуватися перед дзеркалом і милуватися собою, це обіцяє біди в особистому житті жінкам.
Негативні сни, побачені в цю ніч, не можна нікому розповідати, інакше вони можуть придбати силу і збутися.
Ні в якому разі не можна рубати старі дерева.
Народні прикмети 21 жовтня:
Якщо на деревах ще залишилися листя, значить зима буде пізньою.
У нічному небі яскраво сяють зорі - на гарну погоду.
Якщо хмари низько пливуть, значить погода скоро зіпсується.
Якщо місяць в колах, то літо посушливим буде.
Біля сонця туманний круг з'явився - до ясної і сухої погоди.
Ліс посірів - до морозу.
Пізні гриби - пізній сніг.
Раніше, "Телеграф" повідомляв, яка погода чекає українців 21 жовтня.