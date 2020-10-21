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Свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони
Свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони

Свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони

Свято 21 жовтня: народні прикмети і заборони
11:35 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
21 жовтня православна церква вшановує пам'ять преподобної Пелагії Антіохійської і преподобного Трифон, архімандрита Вятського. У народі день називали Ознобіци, і говорили: "З Трифона і Пелагеї все холодніше".

Преподобна Свята Пелагія в юності вела розгульне і нечестиве життя. Вона була дуже красивою дівчиною, любила носити розкішний одяг і прикраси. За це її прозвали Маргаритою, що в перекладі з латинської мови означає перлина. Одного разу, невідома сила привела Пелагію в храм. Богослужіння так вразили дівчину, що вона прийняти християнську віру, переодяглася в чоловічий одяг і поїхала в Єрусалим, де під виглядом юнака прийняла чернечий постриг.

Трифон Вятський жив в Архангельській губернії в XVI столітті. Його батько рано помер, а він залишився під опікою матері і старших братів. З раннього дитинства Трифон відчував покликання до чернечого життя, тому, коли родичі вирішили його одружити, таємно пішов з дому і прийняв постриг в Пискорський монастир. Одного разу, до Трифону з'явився святий Миколай з ангелами і подарував йому унікальний дар творити чудеса.

У народі 21 жовтня починали готуватися до зими. Саме в цей день потрібно діставати теплий зимовий одяг, приводити її в порядок. Господині в цей день діставали кожухи, шуби, шапки, рукавиці і дивилися, не вимагають вони лагодження.

Чоловіки ж в цей час утеплювали будинок до зими.

21 жовтня традиційно закладали нові поля, для чого вирубували дерева, а також починали будівництво нової хати. Звідси ще одна назва свята, Починок.

Що можна робити 21 жовтня:

Присвятіть день прибиранню і пранню.

Постарайтеся провести день в гарному настрої і не сумувати без видимої причини.

У цей день можна займатися ремонтом.

Що не можна робити 21 жовтня:

Не розпускати чутки, інакше викличете на себе біду.

Не можна лихословити, обговорювати когось і навіть говорити те, що не принесе нікому користі.

21 жовтня заборонено байдикувати.

Не рекомендується в цей день переїжджати або міняти місце роботи.

У цей день не варто багато часу красуватися перед дзеркалом і милуватися собою, це обіцяє біди в особистому житті жінкам.

Негативні сни, побачені в цю ніч, не можна нікому розповідати, інакше вони можуть придбати силу і збутися.

Ні в якому разі не можна рубати старі дерева.

Народні прикмети 21 жовтня:

Якщо на деревах ще залишилися листя, значить зима буде пізньою.

У нічному небі яскраво сяють зорі - на гарну погоду.

Якщо хмари низько пливуть, значить погода скоро зіпсується.

Якщо місяць в колах, то літо посушливим буде.

Біля сонця туманний круг з'явився - до ясної і сухої погоди.

Ліс посірів - до морозу.

Пізні гриби - пізній сніг.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, яка погода чекає українців 21 жовтня.

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Свято, Прикмети, Заборони, Події.

Автор:

Телеграф
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