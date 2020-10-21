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Коли буде чорна п'ятниця в 2020 році в Україні

Коли буде чорна п'ятниця в 2020 році в Україні
15:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Чорна П'ятниця - це головний розпродаж року, під час якого можна придбати товари з шаленими знижками.

Чорна п'ятниця - це справжнє свято для шопоголіків. Відзначимо, що "П'ятниця" в назві розпродажі ще не означає, що вона буде всього день. Зазвичай період акції становить три дні. Іноді магазини продовжують акцію в разі наявності залишків.

У цей період безліч виробників роблять божевільні знижки на свої товари. Це відмінна можливість придбати те, що ви давно хотіли за меншу суму.

Чорна п'ятниця традиційно проходить в першу п'ятницю після Дня подяки в США. У 2020 році ця дата припадає на 27 листопада, так що у вас є достатньо часу подумати, чого б прикупити.

Так, як в країні карантин і ходити по магазинам, а особливо в період величезних знижок, не дуже то й безпечно, найімовірніше, що учасники розпродажів придумають, як зробити безпечний шопінг. Ну а власники інтернет-магазинів напевно залишаться в величезному плюсі, так як в їх магазинах вже точно безпечно.

 

Щоб Ваша чорна п'ятниця пройшла ефективно і корисно, пропонуємо Вам ознайомитися з декількома порадами шопінгу:

1. Обміркуйте список Ваших покупок заздалегідь. Потроху переглядайте пропозиції потрібних Вам магазинів, а чим ближче розпродаж, тим більше анонсів буде.

2. Складіть список потрібних Вам речей. Це допоможе не накупити зайвого.

3. Моніторте вартість потрібних вам товарів в магазинах. На жаль, але деякі продавці можуть наварювати на подібних розпродажах.

4. Найкраще робити покупки в перші години розпродажі - потрібний товар тоді ще точно буде в наявності.

5. Переглядайте товар перед покупкою. Якщо це інтернет-магазин, то краще за все купувати товар з післяплатою, щоб була можливість подивитися на річ. Знову ж таки, на жаль, але деякі магазини можуть виставляти на розпродаж не якісний товар.

Нагадаємо, що в ніч з 24 на 25 жовтня в Україні відбудеться щорічний перехід на зимовий час.

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Чорна п'ятниця.

Автор:

Телеграф
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