Після виборів в Україні новий спалах захворюваності COVID-19

На 9:00 27 жовтня в Україні зареєстровано 6677 нових випадків коронавірусу, а померло 126 осіб.

Такі дані системи моніторингу РНБО.

Показник смертності різко пішов вгору після виборних вихідних, якщо на 26 жовтня COVID-19 забрав життя у 73 осіб, то на 26 жовтня - вже 126. У лідерах залишається Львівська область, де за добу померло 14 осіб, виявлено 478 нових випадки.

На другому місці Харківська, Житомирська та Сумська області, де летальним результатом закінчилася хвороба для 9 хворих коронавірус. При цьому, якщо на Харківщині зафіксовано найбільше хворих по країні - 556, то на Житомирщині цей показник на рівні 345 чоловік, а Сумщині - 205.

У лідерах за рівнем захворюваності також Київ, де 525 хворих за добу і 7 летальних випадків, Одеська область, тут 461 хворий і 5 смертей, також в Київській області померло 8 осіб, а захворіло 311.

В цілому по Україні COVID-19 захворіло 355 601 особа, з яких 6 590 померло. Змогли подолати інфекцію і одужати 145 336 українців.