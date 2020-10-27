В Офісі президента спалах коронавырусу: могли заразитися вже кілька заступників Єрмака

Епідемія коронавырусу в Україні дісталася і до Офісу президента Володимира Зеленського.

Українська правда повідомляє, що у кількох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака підозрюють коронавірус, у одного із заступників вже підтвердили COVID-19.

Так, заступник керівника ОПУ Юлія Ковалів в Facebook підтвердила позитивний тест на COVID-19.

"Наша сім'я також поповнила невтішну статистику. На жаль, разом з чоловіком і дітьми отримали позитивні тести на COVID19. Незважаючи на те, що ми чітко дотримувалися всіх санітарних норм, ця хвороба не оминула й нас стороною.

Вірус дуже близько, поруч з нами. Носіть маски, уникайте масових скупчень людей, зберігайте соціальну дистанцію, мийте руки і бережіть себе і оточуючих. P.S. Відчуваємо себе задовільно, під наглядом лікаря. Як і передбачено санітарно-епідеміологічними заходами, повідомили всім, з ким контактували минулого тижня. Знаходимося на самоізоляції.

P.S.S. Величезне спасибі всім лікарям, які не покладаючи рук щодня рятують життя. Ви справжні герої!", - пише Юлія Ковалів.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок вівторка, 27 жовтня, зафіксовано 6677 нових випадків захворювання COVID-19.