Останній відносно теплий день: яка сьогодні буде погода в Україні

29 жовтня в Україні ще зберігається тепла погода, на більшій частині території мінлива хмарність, можливі незначні опади.

У західних областях можуть покапати перші дощі, повідомляє "Телеграф".

У Львові вдень + 13 ... + 15, вітер західний 3-8 м / с, вдень дощ.

У Києві стовпчики термометрів підніматимуться до + 12 ... + 14, вітер південно-східний 3-8 м / с, без істотних опадів, туман.

У Запоріжжі + 15 ... + 17, вітер південно-східний 3-8 м / с, без істотних опадів, переважно сонячно.

У Дніпрі трохи прохолодніше - + 13 ... + 15, вітер східний 3-8 м / с, також опади будуть неістотними.

Одеса: + 17 ... + 19 градусів, вітер південно-східний 3-8 м / с, ймовірність опадів 10%, хмарно.

З п'ятниці, 30 жовтня дощі "захоплять" всю Україну, почнеться зниження температури - такий прогноз дають синоптики.