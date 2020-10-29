Коронавірус за добу побив "рекорди" в восьми регіонах України

Ситуація в областях з поширенням коронавірусу на четвер, 29 жовтня, напружена - в більшості ростуть і показники загальної кількості захворілих, і смертельні випадки.

Про це говорить система моніторингу РНБО.

На 29 жовтня Херсонська область встановила десятиденний рекорд і за кількістю нових випадків, і по смертності. Тут за добу померло 10 осіб, при тому, що в попередні дні летальних випадків було від 0 до 4. Нових випадків виявлено 162 (за 10 днів цей показник опускався до 59, а піднімався до 110).

Житомирська область встановила рекорд смертності - тут за добу від коронавірусу померло 13 осіб. До цього летальних випадків було від 3 до 10 щодня.

У Черновціцькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій областях - найбільша кількість хворих в регіонах за останні 10 днів.

У Хмельницькій області 478 нових діагнозів за добу (за 10 днів від 182 до 471 випадків реєструвалося щодня).

У Чернівецькій області 397 хворих на коронавірус за добу (за 10 днів від 215 до 392 випадків щодня).

В Івано-Франківській області захворіло 349 жителів (за 10 днів від 221 до 332 випадків щодня).

У Київській області 315 захворіло на 29 жовтня (за 10 днів від 242 до 311 випадків щодня).

У Закарпатській області - 271 випадок (за попередні дні від 131 до 260 випадків щодня).

У Вінницькій області 202 нових випадків COVID-19 (за попередні дні від 105 до 163 випадків щодня).