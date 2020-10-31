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Черговий рекорд: в Україні більше 8,7 тисяч нових випадків коронавірусу

Черговий рекорд: в Україні більше 8,7 тисяч нових випадків коронавірусу
10:21 Сьогодні Телеграф

Станом на ранок 31 жовтня в Україні виявили майже 8,8 тисячі нових випадків коронавірусу. Всього в країні 387,5 тисяч випадків коронавірусного захворювання.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 221 357 хворих на цей момент момент на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 8 752 інфікованих, що є новим антирекордом захворювання.

За минулу добу від коронавірусу померло 155 українців, всього в Україні зафіксували 7 196 жертв COVID-19.

 Коронавірус за добу побив "рекорди" в восьми регіонах України

Нагадаємо, російський фінансист Слава Рабинович розповів, що тести на COVID-19, які застосовуються в Росії, неефективні, це дає владі можливість занижувати статистику по кількості хворих.

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Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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