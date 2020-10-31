Черговий рекорд: в Україні більше 8,7 тисяч нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 31 жовтня в Україні виявили майже 8,8 тисячі нових випадків коронавірусу. Всього в країні 387,5 тисяч випадків коронавірусного захворювання.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, з 221 357 хворих на цей момент момент на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 8 752 інфікованих, що є новим антирекордом захворювання.

За минулу добу від коронавірусу померло 155 українців, всього в Україні зафіксували 7 196 жертв COVID-19.

Нагадаємо, російський фінансист Слава Рабинович розповів, що тести на COVID-19, які застосовуються в Росії, неефективні, це дає владі можливість занижувати статистику по кількості хворих.