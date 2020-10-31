Скачать
Субота, 31.10.2020
Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок

В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок
14:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

В Україні досить кульгає система контролю дотримання карантинних норм, тому нардепам варто підтримати законопроект, що посилює відповідальність за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

"Там (в законопроекті - ред.) Чітко визначено, який штраф за НЕносіння масок у відповідних закладах, спорудах. Він становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил ", - розповів він.

Міністр переконаний, що законопроект удосконалює контроль за дотриманням протиепідемічних правил, який забезпечуватимуть органи Національної поліції, Госпродпотребслужба і місцевого самоврядування.

Нагадаємо, станом на ранок 31 жовтня в Україні виявили майже 8,8 тисячі нових випадків коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

МОЗ, Маски, Верховна Рада, Україна, Коронавірус, Штрафи.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
02 У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
03 Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає "президентський сортир"
04 У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
05 Смертельна ДТП на Хрещатику: водій каже, що втратив свідомість
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок
В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок
У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає &quot;президентський сортир&quot;
Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає "президентський сортир"
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся