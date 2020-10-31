В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок

В Україні досить кульгає система контролю дотримання карантинних норм, тому нардепам варто підтримати законопроект, що посилює відповідальність за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

"Там (в законопроекті - ред.) Чітко визначено, який штраф за НЕносіння масок у відповідних закладах, спорудах. Він становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил ", - розповів він.

Міністр переконаний, що законопроект удосконалює контроль за дотриманням протиепідемічних правил, який забезпечуватимуть органи Національної поліції, Госпродпотребслужба і місцевого самоврядування.

Нагадаємо, станом на ранок 31 жовтня в Україні виявили майже 8,8 тисячі нових випадків коронавірусу.