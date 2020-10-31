Там бардак: Тука вказав на важливі моменти з рішенням КСУ і реєстром е-декларацій

Колишній керівник Луганської ОВГА і екс-заступник глави МінВОТ Георгій Тука розповів про свій досвід знайомства з реєстром електронних декларацій.

"Я добре пам'ятаю, як, на самому початку, не працював реєстр, як чиновники не могли надати власні декларації ... Дійшло до того, що до мене в кабінет приходив співробітник IT-підрозділу НАЗК, щоб з'ясувати причину того, чому саме у мене не виходить відправити підготовлену декларацію. Так, як жаль, нічого і не з'ясував. Вибачте, але таке я бачу вперше ", - написав Тука в Фейсбук.

Він зазначив, що за ці роки двічі проходив повну перевірку декларацій.

"У перший раз знайшли невідповідність у розмірі 10 грн і 26 коп. Зараз триває повна перевірка за 2019 рік. І в цей раз в моїй декларації виявилися відсутніми дані про нерухомість. Від слова" зовсім ". Причина? Не знаю: може я помилився, може система декларування знову дала збій ", - написав він.

Він каже, що не дивлячись на те, що весь час декларував квартиру і ділянку, які є у нього ще з радянських часів, але в декларації за 2019 рік ці дані відсутні.

"Значить, формально, співробітники НАЗК мають право" вжити заходів ". Зараз це проста пояснювальна записка. Але при бажанні це можна трактувати і як" умисне недекларування ", - зазначив Тука.

Він також нагадав, що президент Володимир Зеленський недавно не задекларував 5 млн в облігаціях і прибутку від них.

"Забув або навмисне це зробив? Яким чином можна довести" навмисність "такого вчинку? Про надзвичайно низьку якість законів, спрямованих на боротьбу з корупцією, я чую ще з часів їх прийняття! Так, скажіть мені, будь ласка, чому до цих пір залишаються такі прогалини? Чому їх наявність так відчайдушно захищають ті, кого називають "антикорупціонер"? ", - запитав Тука.

Також він торкнувся і повноважень співробітників НАЗК.

"Після останніх змін в законодавстві, НАЗК отримало ряд додаткових повноважень. Зокрема - проводити власне розслідування. КСУ у своєму рішенні зазначає, що таких функцій в НАЗК мати не повинно. І в цьому рішенні я теж не бачу ніякого" наступу на антикорупційні органи " . Просто, за логікою КСУ, НАЗК, знайшовши якісь розбіжності або невідповідності в делкараціі, повинен не самостійно проводити розслідування, а передати матеріали в "слідчі органи" (в ГБР, або в СБУ, або НАБУ). Ось і все ", - пише Тука.

"Саме тому я маю стійке відчуття, що, користуючись неспроможність чинного законодавства, ляльководи Зеленського штучно створюють той шум, який вони називають" конституційною кризою ", - вважає Тука.

Проте, він вважає, що якщо криза і є, то в системі судочинства. Зокрема він вказує на "абсолютно нелогічну" норму, яка полягає в тому, що зміни в Конституції повинен оцінювати той же КСУ.

"Тобто, зміни в життєдіяльності КСУ повинен оцінювати сам КСУ. Цей правовий парадокс дійсно потребує вирішення. Але, він жодним чином не стосується боротьби з корупцією і, тим більше, не вимагає розпуску самого КСУ", - підсумував Тука.

Як повідомлялося раніше, Судді Конституційного суду змінили декларації, поки реєстр був закритий.