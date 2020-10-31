Судді Конституційного суду змінили декларації, поки реєстр був закритий

Поки реєстр декларацій був закритий від громадян через рішення Конституційного Суду, голова КС Олександр Тупицький і ще 5 його колег внесли туди повідомлення про свою заробітну плату.

Скільки отримали судді КСУ, які проголосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування:

Олександр Тупицький - 181 тисяча гривень;

- 181 тисяча гривень; Володимир Мойсик - 211,6 тисяч гривень;

- 211,6 тисяч гривень; Ірина Завгородня - 201,3 тисяча гривень;

- 201,3 тисяча гривень; Олександр Литвинов - 189,4 тисяч гривень.

Подав свою декларацію в той час, як доступ до реєстру декларацій був закритий, і судді, які були проти рішення по антикорупційній реформі, Сергій Головатий і Віктор Колесник. Перший заробив 206,4 тисяч гривень, другий - 221,93 тисячі.

Зазначимо також, що ДБР ініціювало досудове розслідування стосовно голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

28 жовтня о 18:00 Національне агентство з попередження корупції закрило реєстр електронних декларацій для виконання прийнятого 27 жовтня рішення Конституційного суду, а вже з п'ятниці, 30 жовтня, реєстр електронних декларацій знову доступний. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.