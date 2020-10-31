Скачать
Субота, 31.10.2020
Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Київ визнано одним з найбрудніших міст світу за якістю повітря
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Суперсейв Де Хеа і хет-трик Рашфорд: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Судді Конституційного суду змінили декларації, поки реєстр був закритий

Судді Конституційного суду змінили декларації, поки реєстр був закритий
11:31 Сьогодні Телеграф Фото: КСУ (twitter)

Поки реєстр декларацій був закритий від громадян через рішення Конституційного Суду, голова КС Олександр Тупицький і ще 5 його колег внесли туди повідомлення про свою заробітну плату.

Скільки отримали судді КСУ, які проголосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування:

  • Олександр Тупицький - 181 тисяча гривень;
  • Володимир Мойсик - 211,6 тисяч гривень;
  • Ірина Завгородня - 201,3 тисяча гривень;
  • Олександр Литвинов - 189,4 тисяч гривень.

Подав свою декларацію в той час, як доступ до реєстру декларацій був закритий, і судді, які були проти рішення по антикорупційній реформі, Сергій Головатий і Віктор Колесник. Перший заробив 206,4 тисяч гривень, другий - 221,93 тисячі.

Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Зазначимо також, що ДБР ініціювало досудове розслідування стосовно голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

28 жовтня о 18:00 Національне агентство з попередження корупції закрило реєстр електронних декларацій для виконання прийнятого 27 жовтня рішення Конституційного суду, а вже з п'ятниці, 30 жовтня, реєстр електронних декларацій знову доступний. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні уряду.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

КСУ, Судди, Конституція України, Зарплати, Декларації.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Масштабна аварія скувала центр Києва пробками: є дані про загиблих (фото)
02 Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає "президентський сортир"
03 У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
04 Смертельна ДТП на Хрещатику: водій каже, що втратив свідомість
05 Проблеми з інтернетом і загальна ейфорія: що відбувається в Баку на тлі війни за Нагірний Карабах
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Главу КСУ підозрюють у держзраді: судді придумали хід
Главу КСУ підозрюють у держзраді: судді придумали хід
У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
У Баку зізналися, що громадяни Азербайджану самі просяться воювати проти Вірменії
Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає &quot;президентський сортир&quot;
Невзоров порівняв Лукашенка зі скривдженим вампіром і сказав, що той захищає "президентський сортир"
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся