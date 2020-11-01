Скачать
Понеділок, 02.11.2020
"Вступив в клуб COVID-позитивних": нардеп повідомив про свою хворобу
"Вступив в клуб COVID-позитивних": нардеп повідомив про свою хворобу
"Діляться на омонівців і людей": мережу вразило фото дитячої гри в Білорусі
"Діляться на омонівців і людей": мережу вразило фото дитячої гри в Білорусі
Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)
Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)
Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу
Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу

Колишнього охоронця Яроша побили в російській колонії

Колишнього охоронця Яроша побили в російській колонії
Оновлено 20:28 Нд, 1 Листопад 2020 Телеграф Фото: Фейсбук

Українського політв'язня Олександра Шумкова побили в російській колонії.

Про це повідомила в Facebook тітка активіста Людмила Шумкова.

"Вночі отримали повідомлення про те, що вчора ввечері співробітник ФКУ ВК4 УФСІН РФ по Тверській області завдав тілесних ушкоджень Олександру. За яких обставин це сталося поки не відомо. Однак, всі дії правоохоронців і спецслужб РФ, на мою думку, спрямовані на провокації з метою відкриття ще однієї кримінальної справи проти Саші ", - написала вона.

Вона нагадала, що співробітники російських спецслужб під час зустрічі з Шумковим неодноразово натякали, що той може і не виїхати живим з території РФ, а також що їм невигідно відпускати його додому в Україну.

"З огляду на те, що за весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня і те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації швидше за все будуть посилюватися", - написала вона.

Вона також звернулася до Офісу президента, Міністерству закордонних справ і омбудсмену Людмилі Денисовій з проханням докласти всіх зусиль, щоб громадянин України повернувся додому, а не отримав ще один термін.

У Харкові чекають повернення Кернеса: що кажуть у міськраді після виборів

Олександр Шумков житель Херсона. Зник в кінці серпня 2017 року, але вже 26 вересня того ж року стало відомо, що він знаходиться в Брянському СІЗО.

4 грудня 2018 року був засуджений на 4 роки ув'язнення за діяльність "спрямовану проти інтересів Росії" в складі "Правого сектора".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Росія, Політв'язні, Олександр Шумков.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вечірній голод: чим перекусити людям на дієті
02 У Львові визначилися з датою другого туру виборів мера
03 У статті для FT Зеленський написав про російських маріонеток, які стоять за скандальним рішенням КСУ
04 "Я любила життя, а ви мене знищили": в Бердянську хвора на COVID-19 породілля вистрибнула з вікна лікарні
05 Так забиває тільки Ібрагімович: огляд матчу Удінезе - Мілан (відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Колишнього охоронця Яроша побили в російській колонії
Колишнього охоронця Яроша побили в російській колонії
У статті для FT Зеленський написав про російських маріонеток, які стоять за скандальним рішенням КСУ
У статті для FT Зеленський написав про російських маріонеток, які стоять за скандальним рішенням КСУ
Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаля
Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаля
Як уберегтися від COVID-19: Тіна Кароль поділилася своїми лайфхаками
Як уберегтися від COVID-19: Тіна Кароль поділилася своїми лайфхаками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся