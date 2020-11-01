Колишнього охоронця Яроша побили в російській колонії

Українського політв'язня Олександра Шумкова побили в російській колонії.

Про це повідомила в Facebook тітка активіста Людмила Шумкова.

"Вночі отримали повідомлення про те, що вчора ввечері співробітник ФКУ ВК4 УФСІН РФ по Тверській області завдав тілесних ушкоджень Олександру. За яких обставин це сталося поки не відомо. Однак, всі дії правоохоронців і спецслужб РФ, на мою думку, спрямовані на провокації з метою відкриття ще однієї кримінальної справи проти Саші ", - написала вона.

Вона нагадала, що співробітники російських спецслужб під час зустрічі з Шумковим неодноразово натякали, що той може і не виїхати живим з території РФ, а також що їм невигідно відпускати його додому в Україну.

"З огляду на те, що за весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня і те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації швидше за все будуть посилюватися", - написала вона.

Вона також звернулася до Офісу президента, Міністерству закордонних справ і омбудсмену Людмилі Денисовій з проханням докласти всіх зусиль, щоб громадянин України повернувся додому, а не отримав ще один термін.

Олександр Шумков житель Херсона. Зник в кінці серпня 2017 року, але вже 26 вересня того ж року стало відомо, що він знаходиться в Брянському СІЗО.

4 грудня 2018 року був засуджений на 4 роки ув'язнення за діяльність "спрямовану проти інтересів Росії" в складі "Правого сектора".