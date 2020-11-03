Дощі з мокрим снігом і заморозки: синоптики розповіли, де вдарить негода

Найближчі дні, 3-5 листопада, негода "вдарить" по території західної України.
Про це розповіли в Укргідрометцентрі.
"Завтра в західних областях помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом, на Лівобережжі місцями невеликий дощ", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на решті території без опадів.
Погода 3 листопада
Температура вночі + 3 + 8 °, в Карпатах 0- + 3 ° тепла; вдень + 8- + 14 °.
Ближче до четверга, 5 листопада, дощі трохи перемістяться на північ країни, на решті території без істотних опадів.
Температура вночі 1-7 ° тепла, вдень 6-11 °, в південних і східних областях до 15 °.
Вночі та вранці в Україні місцями тумани.