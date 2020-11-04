В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня": що це означає

У Міністерстві охорони здоров'я не виключають введення в Україні карантину "вихідного дня". Це потрібно, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1 + 1".

Він припустив, що закриють велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати на "винос".

"Я не виключаю, що запропонуємо карантин" вихідного дня "- коли більш суворі обмеження будуть діяти у вихідні. Ми це робимо, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби", - заявив він.

За словами міністра, комендантської години в Україні не буде, адже для цього в країні потрібно ввести надзвичайний стан, і МОЗ не рекомендує запровадження таких заходів.

Зауважимо, що карантин вихідного дня передбачає введення обмежень з п'ятниці по неділю включно, - ресторани, розважальні зони і фудкорти в торгових центрах повинні бути закриті в зазначені дні, але можуть здійснювати доставку їжі додому при дотриманні всіх запобіжних заходів.

Такі заходи, ймовірно, повинні знизити темпи поширення коронавірусу (а якщо цього буде недостатньо, то в подальшому обмеження будуть охоплювати не тільки вихідні, а й будні дні).

Відзначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу, - це новий рекорд COVID-19.