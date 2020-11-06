Свято 6 листопада: народні прикмети і заборони

6 листопада православні відзначають свято на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Вважалося, що вона зцілює хворих і заспокоює страждальників.

Перше чудо від цієї ікони було зафіксовано в 1688 році. Тоді від важкої хвороби після молебню біля ікони зцілилася Євфимія, сестра патріарха Іоакима. На згадку про зцілення 6 листопада було встановлено святкування, а храм став найменувати в честь чудотворного образу.

Рано вранці в цей день на Русі було прийнято ходити до церкви і, молячись біля ікони Божої Матері, просити її про позбавлення від смутку, хвороб і про допомогу у важких справах.

Також 6 листопада проводилися ворожіння - дівчата вірили, що так вони зможуть дізнатися ім'я свого судженого.

Незаміжні дівчата збиралися на посиденьки, на яких пряли, розповідали один одному страшні історії, веселилися, співали, танцювали, грали. Все це проходило при світлі палаючої скіпки, поставленої в спеціальне зміцнення - светец.

Цей день вважається вдалим для угод з нерухомістю.

Заборони:

6 листопада не можна недбало звертатися з крихкими речами, особливо з дзеркалами. Якщо ви щось розіб'єте, то накличете на себе біду.

Строго заборонено лаятися, лихословити, ображатися, злитися і здійснювати погані вчинки.

Не варто брати частування від представників протилежної статі, якщо вони вам не подобаються.

Не варто заводити нові стосунки.

Народні прикмети: