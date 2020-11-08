Стало відомо, коли Київ переведуть в "червону" зону карантину

У "червону" зону карантину можуть перейти ще п'ять обласних центрів - Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Київ і Херсон.

Про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу за результатами засідання Держкомісії з ТЕБ та НС в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, ці міста будуть переведені в "червону" зону карантинних обмежень вже під час наступного зонування, якщо поточна динаміка захворюваності не знизиться.

Крім цього, Ляшко зазначив, що на всій території України, крім територій з "червоним" рівнем епідопасності встановлений "помаранчевий" рівень, тобто "зеленої" зони в країні більше немає.

"До" червоного "рівня додатково зараховано 198 адміністративних одиниць з 23 областей, що на 86 більше ніж попереднього тижня. Зокрема, всі 28 адміністративних одиниць Житомирської області та 31 адміністративна одиниця Полтавської області зараховані до" червоного "рівня у зв'язку з тим, що у них п'ять днів поспіль завантаженість ліжок перевищує 75%. Також до "червоного" рівня додалися два обласних центри - Краматорськ і Запоріжжя", - додав Ляшко.

Нагадаємо, що на цьому тижні максимальний приріст COVID-19 в Україні був зафіксований 7 листопада. Найбільшу кількість смертей підтвердили днем раніше. Антирекордсменом по кількості жертв коронавірусу стали Дніпропетровська, Хмельницька та Львівська області.