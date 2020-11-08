Безпросвітний кошмар: українців вразила смерть відомого лікаря у Львові від COVID-19

Коронавірус забрав життя відомого львівського лікаря Ігоря Мартинюка.

Про це написала лікар Ольга Голубовська в Фейсбук.

"Це якийсь безпробудний і безпросвітний кошмар. Ігор Іванович, беззмінний завідувач відділеннями гепатитів у Львівській обласній інфекційній лікарні. Прекрасний лікар і людина. Ще влітку щось там розповідав міністру під час нашого візиту", - написала вона.

Голубовська описала Мартинюка, як життєрадісного, веселого чоловіка з приголомшливим почуттям гумору.

На момент смерті йому було 56 років.

"Все дуже серйозно", - додала вона.

Як повідомлялося раніше, у "червону" зону карантину можуть перейти ще п'ять обласних центрів - Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Київ і Херсон.