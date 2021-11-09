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Коли День бухгалтера 2021 та як привітати зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Бухгалтер — одна з найпрестижніших професій. Новина оновлена 09 листопада 2021, 18:12
Бухгалтер — одна з найпрестижніших професій.

Бухгалтери – люди, які займаються рутинною, але дуже необхідною роботою – роботою з фінансовими документами.

У середу, 10 листопада, бухгалтери відзначають своє професійне свято – Міжнародний день бухгалтерії чи День бухгалтера.

Дата 10 листопада обрана невипадково – саме 10 листопада 1494 року у Венеції було опубліковано книгу Луки Пачіолі "Все про арифметику, геометрію та пропорцію", одним з розділів якої був докладний виклад бухгалтерської справи.

До 2004 року Україна також відзначала День бухгалтера цього дня, але з 2004 року дату святкування перенесли на 16 липня на честь ухвалення Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність у 1999 році. Проте часто українці ще за звичкою ще відзначають свято 10 листопада. У Росії – свято припадає на 21 листопада.

Якщо Ви хочете привітати знайомого бухгалтера, то варто звернути увагу на такі подарунки:

  • Так, як бухгалтери більшу частину робочого часу проводять за комп’ютером, то можна подарувати щось для покращення робочого простору — килимок для мишки, комп’ютерну мишку, флешку, трійник для USB.
  • Також можна подарувати що-небудь з канцелярії – блокнот, органайзер, іменну ручку, підставку для паперу або ручок.
  • Хорошим подарунком для жінки буде сертифікат на масаж, адже бухгалтери працюють у сидячому положенні і таке розслаблення буде доречним.
  • Можна ще подарувати щось для душі – сертифікати подарунків на косметику для жінок, а для чоловіків – на товари з хобі.
  • Якщо людина з гумором, то можна піднести і якийсь оригінальний сувенір – кумедну чашку з написом, смішний орден чи грамоту, сувенір, пов’язаний із професією.
  • Хороша пляшка алкоголю також стане непоганим презентом, але тільки в тому випадку, коли людина може собі дозволити випити. Дарувати алкоголь непитущому — поганий тон.
  • Ну і звичайно солодощі – безпрограшний варіант.

Ну і звичайно ж — вітальна картинка, яку Ви можете вибрати у добірці від "Телеграфа".

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