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Когда День бухгалтера 2020 и как поздравить с праздником

Когда День бухгалтера 2020 и как поздравить с праздником
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

10 ноября бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник - Международный день бухгалтерии или День бухгалтера.

Дата 10 ноября выбрана не случайно – именно 10 ноября 1494 года в Венеции была опубликована книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», одним из разделов которой было подробное изложение бухгалтерского дела.

В Украине День бухгалтера отмечают в другую дату – 16 июля 2020 года в честь принятия Закона Украины О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 1999 году. Новая дата назначена в 2004 году, поэтому часто украинцы по «старой привычке» еще отмечают праздник 10 ноября.

В России – праздник припадает на 21 ноября.

Если Вы хотите поздравить знакомого бухгалтера, то вам стоит обратить внимание на такие подарки:

  • Так, как бухгалтеры большую часть рабочего времен проводят за компьютером, то можно подарить что-то для улучшения рабочего пространства – коврик для мышки, компьютерную мышку, флешку, тройник для USB.

  • Также, можно подарить что-нибудь из канцелярии – блокнот, органайзер, именную ручку, подставку для бумаги или ручек.

  • Хорошим подарком для женщины будет сертификат на массаж, ведь бухгалтеры работают в сидячем положении и подобное расслабление будет кстати.

  • Можно еще подарить что-то для души – подарочные сертификаты на косметику для женщин, а для мужчин – на товары по хобби.

  • Если человек с юмором, то можно преподнести и какой-нибудь оригинальный сувенир – забавную чашку с надписью, смешной орден или грамоту, сувенир, связанный с профессией.

  • Хорошая бутылка алкоголя также станет неплохим презентом, но только в том случае, когда человек может позволить себе выпить. Дарить алкоголь непьющему – дурной тон.

  • Ну и конечно сладости – беспроигрышный вариант.

Ну и конечно же – поздравительная картинка, которую Вы можете выбрать в подборке от «Телеграфа».

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Праздник, День бухгалтера.

Автор:

Телеграф
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