У померлого від коронавірусу львівського лікаря незадовго до смерті знайшли діабет: розкриті подробиці

У Львові 8 листопада через ускладнень коронавирусной хвороби помер завідувач відділенням інфекційної лікарні Ігор Мартинюк. Чоловікові було 56 років.

Як виявилося, під час лікування від Covid-19 у лікаря діагностували цукровий діабет, повідомляє Оbozrevatel.

"Можливо, як багато лікарів, не звертав уваги на своє здоров'я. Цукор був дуже високий, просто критично! Це призвело до серйозних ускладнень", - розповідає лікар-інфекціоніст Карина Калайдіна, яка зараз виконує обов'язки покійного Мартинюка.

За тиждень до своєї смерті лікаря довелося перевести на штучну вентиляцію легенів.

За словами інфекціоніста, Ігор Мартинюк вірив, що переможе хворобу. Він був веселим, енергійним і говорив, що після одужання продовжить працювати. "І весь час просив, щоб про його стан ми не розповідали його дочки. Він не хотів виглядати слабким і хворим", - зізналася Калайдіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Закарпатті від коронавірусу помер полковник СБУ.