Зниклим Кернесом зайнялася поліція

У Харкові поліція відкрила справу за фактом зникнення Геннадія Кернеса, якого офіційно оголосили міським головою 4 листопада.

Керівник однієї з громадських організацій написав в місцеву поліцію заяву про зникнення мера міста, повідомляє Depo.Харьков. Зараз з Геннадієм Кернесом неможливо зв'язатися. Його місцезнаходження також невідомо.

9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "без вісті зниклий" Кримінального кодексу України.

Зазначається, що зараз встановлюються всі обставини події.

UPD: пізніше інформація з сайту поліції зникла без будь-яких пояснень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові чекають повернення Кернеса.