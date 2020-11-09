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Зниклим Кернесом зайнялася поліція

Зниклим Кернесом зайнялася поліція
23:38 Пн, 9 Листопад 2020 Телеграф Фото: facebook Геннадія Кернеса

У Харкові поліція відкрила справу за фактом зникнення Геннадія Кернеса, якого офіційно оголосили міським головою 4 листопада.

Керівник однієї з громадських організацій написав в місцеву поліцію заяву про зникнення мера міста, повідомляє Depo.Харьков. Зараз з Геннадієм Кернесом неможливо зв'язатися. Його місцезнаходження також невідомо.

9 листопада слідчим Шевченківського відділу поліції відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "без вісті зниклий" Кримінального кодексу України.

Зазначається, що зараз встановлюються всі обставини події.

UPD: пізніше інформація з сайту поліції зникла без будь-яких пояснень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові чекають повернення Кернеса.

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Все по темі:

Полиция, Геннадий Кернес, Харків, Розслідування, Розшук, Зникнення.

Автор:

Телеграф
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