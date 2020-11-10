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Лікарі як на фронті, пацієнти хочуть померти: лікування коронавірусу в Україні стало складніше

Лікарі як на фронті, пацієнти хочуть померти: лікування коронавірусу в Україні стало складніше
14:29 Сьогодні Телеграф

Тривалий перебіг хвороби, вплив коронавірусної інфекції на нервову систему викликають думки про передчасний відхід з життя у пацієнтів. Медикам важко дається боротьба ще й з такого роду психозами.

Розповіла в інтерв'ю, опублікованому на сайті "Гордон", лікар-інфекціоніст, професор і заслужений лікар України Ольга Голубовська.

Медик зазначає, що COVID-19 демонструє свою підступність. Хвороба стала протікати довше, плюс збільшується період, коли у хворих тримається висока температура, яка супроводжується лихоманкою. Навіть стабілізація стану, яка дає підставу лікарям виписувати коронавірусних хворих, ще не означає, що їх не "накриє" знову.

"Тримаємо хворих кілька днів без жарознижуючих, щоб виписати. Вони приїжджають додому - і починаються повторні хвилі лихоманки під 39. Ми їх змушені знову госпіталізувати", - наводить приклад можливого розвитку подій Голубовська.

Лікар-інфекціоніст також зазначає, що переноситься коронавірус дуже важко, тому що хвороба вимотує людей, особливо коли є складнощі з диханням. У якийсь момент люди приймають рішення перестати боротися і знімають кисневі маски, нагадує свої пости на Facebook Ольга Голубовська.

"Це пов'язано, в тому числі, і з дією самого вірусу на нервову систему. Це, ймовірно, пов'язано з гіпоксією. Ще можуть додавати деякі лікарські препарати. У деяких людей вони викликають навіть щось на зразок психозів", - продовжила лікар.

Спостерігати за цим лікарям важко, і ситуацію в ковідних госпіталях Голубовська порівняла з обстановкою на фронті під час бойових дій. Медик уточнила, що всі нюанси перебігу COVID-19 змушують дуже ретельно вибирати тактику лікування, в тому числі з урахуванням характеру і темпераменту хворого.

У регіонах кількість хворих на коронавірус і смертей має рекордні показники за 10 днів.

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Все по темі:

Медики, Коронавірус, Covid-19, Ольга Голубовська, Психози.

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Телеграф
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