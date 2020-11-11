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Середа, 11.11.2020
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Дзеркальна дата 11.11.2020: що потрібно зробити в цей день

Дзеркальна дата 11.11.2020: що потрібно зробити в цей день
11:28 Сьогодні Телеграф

День 11.11.2020 вважається вдалим, щоб слідувати знакам і символам, а ще прислухатися до себе і спробувати згадати те, про що мріється.

Нумерологи вважають, що 11.11.2020 - дзеркальна дата, яка може дати поштовх до змін у вашому житті. Тут важливі всі цифри і числа окремо, а також разом. Число 11 саме по собі вважається сакральним, символізуючи портал між світами, а два таких числа поруч дає його посилення і обіцяє великі можливості.

В сумі одиниці дають четвірку (стільки ж виходить якщо скласти цифри в числі 2020) і це приховує в собі все матеріальне, що ми можемо отримати, діючи. Цифра говорить, що людина сама творець свого успіху. І сьогодні потрібно бути особливо уважними до знаків і символів, які допоможуть прийняти потрібне рішення або зробити вибір. Якщо сьогодні ви зустрінете поєднання однакових цифр, зосередьтеся на своїх думках і емоціях - вони важливі для вас.

Також в цей день нумерологи радять у всьому довіряти інтуїції і спиратися на свої бажання. Хочеться відпочивати? Відпочивайте. Хочеться побачити когось із рідних чи друзів? Плануйте зустріч. Будьте відкриті для нових знайомств і пропозицій.

У дзеркальну дату 11.11.2020 варто утриматися від негативних думок, сварок, конфліктів, заздрості, побажання зла іншим. Не варто також робити будь-які ритуали і спіритичні сеанси - все, що пов'язано з чорною магією.

Але магією чисел можна скористатися. Наприклад, об 11:11 ранку проговорите наступну фразу: «Все, що заплановано, здійсниться, мій будинок і моє життя удачею наповняться».

Також день сприятливий для складання карти бажань на наступний рік. А своє заповітне бажання напишіть на 11 аркушах паперу, складіть все листи в стопку і проговорите: "Бажанням збутися, бути моїй мрії!"

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Числа, Бажання, Інтуїція, Дзеркальна Дата.

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