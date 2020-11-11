"Судячи з усього, доведеться закривати кінотеатри": як карантин вихідного дня вплине на кіноіндустрію

Заборона на роботу кінотеатрів у межах запровадження карантину вихідного дня викликало незгоду у представників цього бізнесу. Підприємці не мають наміру здаватися.

Про це повідомляє телеграм-канал Страна.UA.

Власники кінобізнесу відзначають, що їх і так поставили в суворі рамки, адже після запровадження загальнонаціонального карантину зали в будні дні можуть бути заповнені лише наполовину. А карантин вихідного дня передбачає, що в суботу та неділю кінотеатри і зовсім повинні бути закриті, а саме ці дні зазвичай приносять основний прибуток.

"Те, що робить зараз Кабінет міністрів, призведе не до закриття бізнесу, а до накопичення боргів", - вважає Максим Григор'єв, власник кінотеатрів "Сінема Сіті", що ТРЦ продовжать виставляти рахунки за оренду площ під кінотеатрами.

Колеги Григор'єва відзначають, що наслідки можуть бути більш серйозними - аж до повного закриття кіномережі через великі збитки. Це передрікає, зокрема, власник мережі "Одеса-Кіно" Артем Вознюк.

"Попрацюємо тиждень, після цього, ймовірно, доведеться закрити всі наші кінотеатри і звільнити 500 співробітників. Залишити цих людей без роботи і зарплати! -" також впевнений власник кінотеатрів "Планета Кіно" Дмитро Деркач.

А власник кінотеатрів "Мультиплекс" Роман Романчук зазначає, що в інших країнах, де вводився повний локдаун розробили програми підтримки бізнесу, чого досі немає в Україні.

Катерина Терехова, директор з розвитку кінотеатрів "Планета Кіно", також вважає, що рішення з обмеженнями карантину вихідного дня доведе кіноіндустрію до ручки. Також вона зазначає, що ввечері в середу, 11 листопада, збереться оргкомітет акції протесту, який проходив вдень біля Кабміну. Її учасники мають намір спланувати подальші дії для захисту свого бізнесу.

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