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В Україні розробили препарат, що знижує смертність від COVID-19 в чотири рази

В Україні розробили препарат, що знижує смертність від COVID-19 в чотири рази
Оновлено 11:08 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Українська фармацевтична компанія "Біофарма" завершила випробування препарату Біовен (імуноглобулін), який допоможе знизити смертність від COVID-19 в чотири рази.

Про це розповів голова Ради директорів "Біофарма".

"Клінічні дослідження розпочаті в травні, рандомізовані 66 пацієнтів з важким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні", - розповів Костянтин Єфименко.

Він розповів про переваги цього препарату. Біовен допомагає:

- скоротити летальність в чотири рази з 23,6% до 6,25%;

- скоротити середній час до настання поліпшення з 9 до 5 днів

- скоротити час потреби в госпіталізації в умовах стаціонару - на 3-5 днів.

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"Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями переважно в США і Західній Європі, проте Біофарма - перша компанія, яка почала клінічні дослідження і перша, їх завершила", - написав голова.

Єфименко розповів, що з 13 листопада, Біовен включили в протокол лікування COVID-19.

"Біофарма продовжує роботу зі створення гіперімунного імуноглобуліну", - додав він.

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Все по темі:

Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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