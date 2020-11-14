В Україні розробили препарат, що знижує смертність від COVID-19 в чотири рази

Українська фармацевтична компанія "Біофарма" завершила випробування препарату Біовен (імуноглобулін), який допоможе знизити смертність від COVID-19 в чотири рази.

Про це розповів голова Ради директорів "Біофарма".

"Клінічні дослідження розпочаті в травні, рандомізовані 66 пацієнтів з важким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні", - розповів Костянтин Єфименко.

Він розповів про переваги цього препарату. Біовен допомагає:

- скоротити летальність в чотири рази з 23,6% до 6,25%;

- скоротити середній час до настання поліпшення з 9 до 5 днів

- скоротити час потреби в госпіталізації в умовах стаціонару - на 3-5 днів.

"Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями переважно в США і Західній Європі, проте Біофарма - перша компанія, яка почала клінічні дослідження і перша, їх завершила", - написав голова.

Єфименко розповів, що з 13 листопада, Біовен включили в протокол лікування COVID-19.

"Біофарма продовжує роботу зі створення гіперімунного імуноглобуліну", - додав він.