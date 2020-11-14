Новий антирекорд: в Україні більше 12,5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок 14 листопада в Україні виявили понад 12,5 тисяч нових випадків коронавірусу. Всього в країні 525,1 тисяч випадків коронавірусного захворвання.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Карта поширення COVID-19 в режимі реального часу:

Відомості по областям оновлюються один раз на добу, тому зведені дані по ним можуть трохи відрізнятися від наведених нижче поточних даних, які оновлюються кілька разів протягом доби.

Так, із 276 857 на цей момент хворіють COVID-19 в Україні за останню добу виявили 12 524 інфікованих, що є новим антирекордом захворювання.

За минулу добу від коронавірусу померли 191 українців, за весь час в Україні зафіксували 9 508 жертв COVID-19.

Змогли подолати хворобу за минулу добу 4 962. Загальна кілкість людей, які одужали складає 238 811.

Нагадаємо, що з суботи, 14 листопада, в Україні вступає в силу карантин вихідного дня. Глава МОЗ зазначає, що будь-які спроби місцевої влади "скасувати вихідні", щоб обійти посилення, не приведуть до успіху.