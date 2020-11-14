Все це більше спокутування: екс-нардеп розповів "секрет" спортивних досягнень

Заняття спортом ніколи не починають робитися в кайф і невимушено.

Про це заявив колишній народний депутат України Віталій Чепинога.

"А в 5 ранку сідати на цілу годину за гребний тренажер і несамовито гребти в нікуди по паркету ... Посеред Києва, в суботу, пізньої осені, в карантин вихідного дня. Є в цьому якась таємниця великого і неосяжного Абсурду, гідного, якщо не поваги, то хоча б здивування", - пише він.

За його словами, ці дії більше нагадують спокутування, покаяння, смирення.

В кінці екс-нардеп згадав рядки з "Кавказу" Тараса Шевченка: "На початку Прометея там орел карає".