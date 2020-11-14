З'явилося відео, як оформляють перших порушників карантину вихідного дня в центрі Києва

З суботи, 14 листопада, в Україні вступає в силу впроваджений Кабінетом міністрів України карантин вихідного дня. Але дотримуватися обмежувальних заходів вирішили не всі.

Столичні правоохоронці виявили, що в перший день карантину вихідного дня, на Площі Льва Толстого працювало одне із закладів громадського харчування, що заборонено новими заходами.

Відвідувачів і працівників кафе затримали. Відео арешту оприлюднили в Telegram-каналі Сегодня.

Нагадаємо, що у суботу, 14 листопада, COVID-19 встановив нові антирекорди за кількістю нових заражень і летальних випадків.