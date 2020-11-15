У самоізоляції літніх людей побачили небезпеку: як допомогти своїм близьким

Самоізоляція - це біда для літніх людей. Закриваючи їх будинку і рятуючи від коронавірусу, ми обмежуємо їх рухливість і прискорюємо дряхлення.

Про це розповів екс-депутат Київради, власник мережі магазинів "Медтехніка" Олексій Давиденко.

Він розповів, що до коронавірусу великою бідою літньої людини була зима.

"Для людей похилого віку - це страх перемерзнути і захворіти. Або що ще гірше, впасти і щось собі зламати. Саме взимку літні люди замикають себе вдома і рідко виходять на вулицю", - пише Давиденко.

Таким чином, вони менше дихають повітрям, менше ходять, менше напружують м'язи, що позначається на їх стані.

"Бажаючи нашим близьким добра і рятуючи їх від коронавірусу, ми достроково закрили їх на самоізоляції", - написав він.

На думку колишнього депутата, так ми робимо лише гірше для пенсіонерів.

"Коронавірус закінчиться, а ми отримаємо тисячі ще недавно активних літніх людей відразу стали немічними", - вважає він.

Чоловік закликає більше гуляти зі своїми бабусями і дідусями, тому що їм потрібно більше рухатися.