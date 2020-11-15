Другий тур місцевих виборів: з'явилися дані про явку

В Україні проходить другий тур місцевих виборів в семи містах. У порівнянні з першим туром, зараз явка виборців нижче майже на 5%.

Про це розповіли представники громадянської мережі ОПОРА.

"Станом на 12:00 явка в Луцьку, Одесі, Сумах, Херсоні, Кам'янець-Подільському, Краматорську та Українці Київської області, де сьогодні проходить повторне голосування на виборах глави громади, склала 8,6", - йдеться в повідомленні.

Вони відзначили, що 25 жовтня в аналогічний час явка сягала 13,5%.

Спостерігачі від громадянської мережі ОПОРА помітили велику кількість порушень під час виборчого процесу в Одесі, Луцьку, Кам'янці-Подільському та Українці.