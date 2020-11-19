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Коли День ангела Ніни в 2020 році і красиві привітання на іменини

Коли День ангела Ніни в 2020 році і красиві привітання на іменини
Оновлено 08:45 Сьогодні Телеграф

19 листопада православна церква вшановує пам'ять черниці Ніни (Шувалової), яку 2000 року прославили до лику святих.

Неоніла Андріївна Шувалова - селянка за походженням. Ще в юності дівчина прийняла чернецтво і до жовтневої революції трудилася в монастирі в Чимкенте. У 1937 році черницю Ніну заарештували за підозрою в створенні контрреволюційної організації і засудили до розстрілу. В ніч з 19 на 20 серпня матінку розстріляли.

Поэтому, все Нины отмечают свои именины 19 ноября.

Ім'я Ніна має дві версії походження: з шумерського - «пані», «цариця»; і з грецького - Нінос був засновником і керівником асирійської держави.

Носійка імені Ніна - уперта і примхлива дівчина. Ніни начитані, люблять дітей, дуже господарські і користуються популярністю у чоловіків.

Телеграф зібрав красиві вітальні картинки, якими ви можете привітати ваших знайомих Нін.

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День ангела, Іменини.

Автор:

Телеграф
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