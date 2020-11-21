Михайлів день: що можна, а що категорично не можна робити в це свято

Щорічно 21 листопада християни східного обряду відзначають Михайлів день або Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Архангел Михаїл вважається вождем небесних сил або архистратигом. Його називають головним захисником людей. У нього просять захисту, допомоги і порятунку.

Що можна і потрібно робити в Михайлів день:

День варто почати з походу до церкви, потрібно бути присутнім на службі. Також можна поставити свічку Михайлу і попросити його про щось.

У цей день потрібно приготувати кілька святкових страв і зібрати за одним столом родичів і друзів - найближчих і улюблених людей.

Цей день ідеальний для примирення і забування старих образ.

Прийнято також в цей день звертатися з молитвами до Михайла і просити його про захист від темних сил.

Що категорично заборонено робити в Михайлів день:

Відмовтеся сьогодні від роботи. Вважається, що якщо перевантажити себе справами, то їх потім накопичиться набагато більше, ніж було до цього.

Заборонено також мити голову, вважається, що так можна "змити розум".

Не можна різати, рубати сокирою або ткати.

Не сваріться і підвищуйте голос. Вважається, що цей день - кращий для примирення.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним і робити щось в корисливих цілях.