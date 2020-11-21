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Українці без вислуги років залишаться без виплат

Українці без вислуги років залишаться без виплат
Оновлено 16:02 Сьогодні Телеграф

У наступному році в уряді планують припинити виплачувати пенсії тим, хто недобрав певну кількість років роботи. 60-річні українці, які не заробили необхідний стаж, не зможуть отримувати спеціальну соціальну виплату, доступну їм зараз.

Про це пише РБК-Україна.

Документ був прийнятий ще в 2017 році.

Право на соціальну пенсію мають ті, кому не вистачає стажу, однак стосується це не всіх.

"Щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років в 2020-у потрібно мати не менше 27 років стажу. Якщо є від 17 до 27 років стажу, доведеться працювати до 63 років, а від 15 до 17 років - до 65 років", - сказано в повідомленні.

Соціальна пенсія на даний момент складає 1712 грн і призначена для того, щоб компенсувати різницю між доходами, які є і прожитковим мінімумом для непрацездатних. Якщо бюджет українця не покриває цю суму, то різницю компенсує держава, якщо ж заробітку взагалі немає - буде виплачено 1712 грн.

Пенсії в Україні підвищать: хто і скільки буде отримувати

Соціальну пенсію не платитимуть тим громадянам, у яких немає заробітку або він не покриває вище зазначену суму, однак мають другий автомобіль або мотоцикл, якщо площа житла більше, ніж 21 квадратний метр на людину плюс 10,5 на сім'ю.

Відзначимо, в уряді планують впровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему для громадян з 35 років.

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Стаж, Пенсионері, Виплати, Пенсії, Соціальні виплати.

Автор:

Телеграф
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