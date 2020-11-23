Зеленський і Єрмак вилікували коронавірус за два тижні

Президент України Володимир Зеленський, а також глава ОП Андрій Єрмак, сегодня 23 листопада отримали негативні тести на COVID-19.

Про це Зеленський і Єрмак повідомили в Facebook.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус", - пише Володимир Зеленський.

"Так чи інакше, відтепер я вже на роботі. День буде насиченим, але я дуже радий зануритися в роботу в звичайному режимі".

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи в звичайному режимі", - написав у себе на сторінці в Facebook керівник ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні 23 листопада рівно два тижні, як стало відомо про коронавірусну хворобу Володимира Зеленського та Андрія Єрмака.