Степанов назвав регіони України, де найбільші проблеми з киснем в лікарнях

У той час як коронавірус продовжує "косити" українців в країні спостерігається гострий брак кисневих концентраторів.

Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, під час свого брифінгу.

За його словами, зараз в медустановах кількість ліжок, які забезпечені киснем або централізовано, або за рахунок кисневих концентраторів становить 25 996.

На даний момент вільними є 12 168 таких місць.

У той же час є регіони, в яких існують проблеми з кількістю ліжок з "киснем".

Серед таких регіонів:

Київ,

Київська обл.

Харківська обл.

Таким чином МОЗ разом з місцевими органами влади здійснює оперативні заходи щодо забезпечення ліжок киснем.