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Майже 13,9 тисячі одужали: Україна нарешті поставила хороший рекорд COVID-19

Майже 13,9 тисячі одужали: Україна нарешті поставила хороший рекорд COVID-19
Оновлено 09:16 Сьогодні Телеграф

В Україні стрімко поширюється коронавірус. Кількість хворих і надалі становить тисячі. Станом на 2 грудня, за добу додався 13141 новий випадок коронавірусної хвороби. У той же час, за минулу добу одужало більше українців, ніж захворіло.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільша кількість інфікованих зафіксували в м. Київ (1735), Одеській (1147), Київській (975), Запорізькій (947) і Сумській (727) областях.

Також за добу госпіталізували 1447 людини. Всього по Україні померло 169 хворих COVID-19, одужали 13882 людини.

Варто відзначити, що такого числа видужалих в Україні ще не було. Це - рекорд.

Нагадаємо, станом на ранок 1 грудня в Україні продовжує поширюватися підступний коронавірус. Таким чином за минулі 24 години в країні виявили 12 498 нових випадків COVID. У той же час, страшне захворювання за добу змогли побороти більше 10 тис українців.

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Все по темі:

Статистика, Україна, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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