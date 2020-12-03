В Україні підскочила смертність від коронавірусу, але є і хороші новини

У четвер, 3 грудня, Україна побила добовий рекорд смертності від коронавірусу COVID-19 за останні два тижні. У той же час другий день поспіль в країні фіксують рекордні показники одужання хворих.

Відповідну статистику на своїй сторінці в Фейсбук опублікував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Відзначається, що за минулу добу ситуація з коронавірусом в Україні виглядає таким чином:

заразилося 14 496 осіб (вчора було 13 141);

померло 243 хворих (напередодні зафіксували 169 летальних випадків);

одужали 15 372 українці (вчора були рекордні 13 882 випадки).

У числі нових випадків зараження 745 дітей і 614 медиків.

Тим часом, хоча не може не радувати стрімке зростання випадків успішного лікування COVID-19 в Україні, за минулу добу поставили рекордний показник смертності за два тижні.

Більше число летальних випадків від коронавірусу за останній час було зафіксовано 19 листопада. Тоді за добу померли 257 осіб, що на 14 більше сьогоднішнього показника.