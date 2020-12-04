Коли в Україні введуть локдаун: останні заяви влади

Станом на 4 грудня в Міністерстві охорони здоров'я України пропонуватимуть уряду ввести жорсткий локдаун з початку січня, терміном на три тижні.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

За його словами, посилювати заходи до кінця року немає необхідності, оскільки медсистема країни поки витримує навантаження, і їй потрібно дати час підготуватися.

У той же час, до кінця січня чекають зростання навантаження на медсистему, через те, що до хворих COVID-19 додадуться хворі на грип.

"Згідно з медичними та епідемічними показаннями, введені в країні протиепідемічні заходи дають свої результати, зокрема карантин вихідного дня. Так як обмеження дотримувалися не в повному обсязі, досягти максимального ефекту не вдалося. Проте цього тижня майже щодня фіксується менше нових випадків інфікування, порівнюючи з попереднім", - зазначив Степанов.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допускає, що до кінця 2020 року не буде необхідності вводити локдаун.

У відповідь на заяву Максима Степанова, в ході години запитань до уряду у Верховній Раді він зазначив, що "протягом грудня місяця посилення карантинних заходів необхідності здійснювати не буде". І підкреслив, що далі йтиме питання про введення локдауну в січні.

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