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Степанов оценил вероятность введения локдауна в декабре

Степанов оценил вероятность введения локдауна в декабре
23:06 Чт, 3 Декабрь 2020 Телеграф Фото: unsplash.com

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с большой вероятностью локдаун из-за пандемии коронавируса до конца декабря в Украине вводить не будут.

Об этом он заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV в четверг, 3 декабря.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины, сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - прокомментировал он данные об ужесточении карантинных норм к концу первого месяца зимы.

Важно, что Кабмин должен предупредить украинцев о введении жестких ограничений за неделю до даты начала локдауна.

Отметим, в Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.

Между тем, ранее "Телеграф" сообщал, что в правительстве активно обсуждают даты введения нового локдауна, но пока окончательное решение принять пока не могут.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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