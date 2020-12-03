Степанов оценил вероятность введения локдауна в декабре

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с большой вероятностью локдаун из-за пандемии коронавируса до конца декабря в Украине вводить не будут.

Об этом он заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV в четверг, 3 декабря.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины, сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - прокомментировал он данные об ужесточении карантинных норм к концу первого месяца зимы.

Важно, что Кабмин должен предупредить украинцев о введении жестких ограничений за неделю до даты начала локдауна.

Отметим, в Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.

Между тем, ранее "Телеграф" сообщал, что в правительстве активно обсуждают даты введения нового локдауна, но пока окончательное решение принять пока не могут.