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П'ятниця, 04.12.2020
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"У мене є знайомий, якому завжди щось заважає жити. Тепер його надії не виправдав Зеленський"

"У мене є знайомий, якому завжди щось заважає жити. Тепер його надії не виправдав Зеленський"
Оновлено 16:03 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Солістка групи Vlasna Тетяна Власова розповіла історію про знайомство з людиною, якій "постійно щось заважало жити".

Розповіддю вона поділилася в соцмережі Facebook:

"Був у мене один знайомий, якому завжди щось заважало жити.

Колись давно йому заважав жити Майдан. Знайомий зрозумів це через кілька років після Революції Гідності, з якою напряму пов’язував свою невлаштованість.

Він довго не міг знайти собі роботу. І, в принципі, якийсь час я йому через це співчувала — аж поки не зрозуміла, що він її не надто і шукає. Сидіти вдома і нарікати на тих, хто заважає їм жити, моєму знайомому та його дружині було значно цікавіше і легше, ніж встати і щось робити.

Я сама кілька разів підкидала їм цікаві вакансії, але вони жодного разу цим не скористались — мовляв, то робота їм не пасує, то зарплата не того рівня, на яку вони очікують. На яку саме зарплату вони обоє розраховували без особливого досвіду роботи і освіти, я тоді так і не зрозуміла. Підозрюю, що на високу.

Отже, знайомий сидів вдома, нарікав на нову владу, тихцем репостив на своїй сторінці Миколу Азарова. Іноді “стріляв” у нас із Дімою в борг, зрештою це вилилось у досить таки кругленьку суму. Ми позичали, бо ж жаліли і співчували.

Орендувати в Києві квартиру і, в принципі, не особливо собі в чомусь відмовляти, знайомому дозволяла наявність близьких родичів за кордоном, які потроху підтримували його матеріально. Родичі вже понад десять років жили в Європі і звідти дуже любили Росію, поважали Путіна і ностальгували за СРСР. Ну, бо з Європи це, мабуть, навіть легше робити, ніж із самої Росії.

Далі знайомому почала заважати війна. Він швидко від неї втомився і не хотів про неї нічого слухати. Бо війна десь там, а він живе все-таки тут, сенс про неї говорити?

Два роки тому йому почав заважати жити Петро Порошенко. Це була цілком персоналізована ненависть, так наче Порошенко особисто прийшов до мого знайомого, зачинив його у квартирі, забрав усі перекази від родичів і наказав йому голодувати. А сам збагатів у 100 разів.

Через це знайомий почав мститися — активно репостив новини з різних сумнівних ресурсів і дуже чекав виборів, щоб нарешті нічого не заважало йому повністю змінити своє життя.

В якийсь момент знайомий мужньо видалив нас із Дімою із друзів у фейсбуці. Очевидно, ми надто сильно асоціювались у нього із тим, що так заважає йому жити. Або вносили певне сум’яття у його вибір, який теоретично повинен був його життя значно покращити.

Далі знайомий активно зробив це разом і зник із нашого поля зору взагалі.

Іноді спливав у нашій стрічці, бо у нас все ж залишилось багато спільних друзів. Я бачила, що час від часу він таки знаходив собі заняття. Раділа за нього і навіть майже не згадувала, що позичені гроші він, розфрендивши нас, так і не віддав.

І так, звісно, ця історія була б неповною, якби останнім часом під публікаціями на сторінках нинішнього Президента у фейсбуці та інстаграмі не почали рясно з’являтись коментарі від цього мого знайомого.

У коментарях він нарікає на те, що його сподівання не виправдались, переживає за дірки в бюджеті, дає Президенту поради, звідки взяти гроші.

Ці поради зазвичай прості — треба посадити всіх багатих і забрати у них гроші на користь всіх бідних. Мабуть, знайомий чекає на ці гроші. Але оскільки Президент цього поки не робить, знайомий у ньому розчарований.

І, вочевидь, зараз саме це дуже, дуже заважає йому жити", - написала вона. 

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Люди, Блог, Тетяна Власова.

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Телеграф
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