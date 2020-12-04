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П'ятниця, 04.12.2020
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По 8 тисяч і все? Верховна Рада визначилася з підтримкою українців у разі локдауна

По 8 тисяч і все? Верховна Рада визначилася з підтримкою українців у разі локдауна
14:01 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

4 грудня, в п'ятницю, у Верховній Раді України прийняли законопроект, який передбачає програму підтримки для населення в разі введення жорсткого карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Фейсбуці.

За його словами, однією з головних державних програм, які повинні будуть допомогти українцям пережити повний локдаун, є матеріальна допомога застрахованим особам в розмірі 8 тисяч грн. Цю суму держава виплатить найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок посилення карантину, а також ФОПам, які втратили частину доходу через заборону на повноцінну роботу. 

Також буде надана одноразова матеріальна допомога юридичним особам з метою збереження робочих місць. Таким чином, якщо підприємець-юридична особа вимушено скорочує тривалість робочого часу працівника через карантин, то він зможе отримати одноразову допомогу на одного такого працівника до 8 тис грн.

У той же час програмами допомоги передбачена одноразова компенсація витрат юросіб, понесених на оплату ЄСВ. Варто відзначити, що дана допомога надається тим бізнесам, чия діяльність була припинена в разі посилення карантинних заходів. А сума одноразової компенсації буде розраховуватися як середнє значення сплачених сум ЄСВ за десять місяців.

Крім того, в Україні введуть податкові канікули для 200 тис ФОПів першої групи. Так, вони будуть звільнені від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 по травень 2021 року.

Також програмою підтримки передбачено:

  • списання податкового боргу платників податків у разі, якщо сукупний розмір боргу по всіх податках і зборах не перевищує 3060 грн і він непогашений станом на 1 листопада 2020 року.
  • відстрочка на термін до одного року сплату податкових боргів громадян та самозайнятих осіб на суму до 6800 грн, які виникли до 1 грудня 2020 року.
  • списання пені і штрафні санкції за податковими боргів, якщо вони будуть погашені протягом шести місяців після набрання чинності цим документом.
  • збільшення в три рази (з 1020 грн до 3060 грн) порогу податкового боргу, за яким податкова не здійснювати заходи стягнення.
  • звільнення від оподаткування матеріальної допомоги, яку громадяни і бізнес будуть отримувати від держави в зв'язку з посиленим карантином - матеріальна допомога не буде обкладатися ПДФО і податком на прибуток.

Читайте також в матеріалі "Телеграфа": Чи є запасний план у України, якщо транш МВФ затримають? - Шмигаль дав відповідь.

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Все по темі:

Верховная Рада, Украина, Выплаты, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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