По 8 тисяч і все? Верховна Рада визначилася з підтримкою українців у разі локдауна

4 грудня, в п'ятницю, у Верховній Раді України прийняли законопроект, який передбачає програму підтримки для населення в разі введення жорсткого карантину.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Фейсбуці.
За його словами, однією з головних державних програм, які повинні будуть допомогти українцям пережити повний локдаун, є матеріальна допомога застрахованим особам в розмірі 8 тисяч грн. Цю суму держава виплатить найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок посилення карантину, а також ФОПам, які втратили частину доходу через заборону на повноцінну роботу.
Також буде надана одноразова матеріальна допомога юридичним особам з метою збереження робочих місць. Таким чином, якщо підприємець-юридична особа вимушено скорочує тривалість робочого часу працівника через карантин, то він зможе отримати одноразову допомогу на одного такого працівника до 8 тис грн.
У той же час програмами допомоги передбачена одноразова компенсація витрат юросіб, понесених на оплату ЄСВ. Варто відзначити, що дана допомога надається тим бізнесам, чия діяльність була припинена в разі посилення карантинних заходів. А сума одноразової компенсації буде розраховуватися як середнє значення сплачених сум ЄСВ за десять місяців.
Крім того, в Україні введуть податкові канікули для 200 тис ФОПів першої групи. Так, вони будуть звільнені від нарахування та сплати єдиного податку та єдиного внеску з грудня 2020 по травень 2021 року.
Також програмою підтримки передбачено:
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