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Локдаун введуть у січні: які обмеження готують для українців

Локдаун введуть у січні: які обмеження готують для українців
16:10 Сьогодні Телеграф Фото: twitter

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в грудні посилення обмежувальних заходів не буде.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

"Завдяки карантину«вихідного дня»нам вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію та розвантажити медичну систему. На цьому тижні тричі кількість одужавших перевищувала кількість нових хворих. Як запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наша медична система протягом грудня впорається з нинішнім навантаженням", - зазначив міністр.

Однак, він зазначив, що з урахуванням динаміки захворюваності, більш жорсткі карантинні заходи введуть уже в січні.

Зокрема, підтримують заборону або обмеження діяльності:

  • святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів в приміщеннях, хостелів, ТРЦ - 100%

  • музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля - 95%

  • святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів - 90%

Відзначається, що міські голови і керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), підприємств громадського харчування (доставка або на винос) і готелів (без зон розваг і харчування).

Прем'єр пообіцяв оприлюднити повний перелік обмежень на засіданні уряду 9 грудня.

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Все по темі:

Денис Шмигаль, Січень, Обмеження, Ігнорування карантину, Грудень, Локдаун.

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Телеграф
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