Чи закриють школи та дитсадки на час локдауну: у Раді дали відповідь

Незважаючи на плани влади ввести в грудні на території України жорсткий карантин, який може затягнутися і на час новорічних свят, навчальні заклади будуть працювати в звичайному графіку.

Про це "Телеграфу" розповів член Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат Роман Грищук (фракція "Слуга народу").

"Школи та дошкільні навчальні заклади працюватимуть навіть під час локдаунe. Їх робота буде відбуватись в штатному режимі з плановими канікулами. Є рекомендації Міносвіти - йти на карантин, якщо в групі або навчальному закладі є випадки зараження COVID-19", - говорить Роман Грищук .

На уточнююче запитання, як локдаун відобразиться на студентах, нардеп нагадав, що вузи вже давно перейшли на дистанційний режим роботи.

Раніше у підтримку введення локдауну висловилися головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська та голова МВС Арсен Аваков. Джерела "Телеграфу" повідомляють, що локдаун точно буде введено, проте зараз у владі обговорюють конкретні терміни.