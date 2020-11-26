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Аваков заговорив про терміновий локдаун в Україні
Аваков заговорив про терміновий локдаун в Україні

Аваков заговорив про терміновий локдаун в Україні

Аваков заговорив про терміновий локдаун в Україні
14:11 Сьогодні Телеграф

Очільник МВС України Арсен Аваков упевнений, що локдаун потрібно вводити негайно.

Таку точку зору він висловив в коментарі журналістам телеканалу "Україна 24".

"Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Дійсно, тривалістю три або чотири тижні. Не потрібно ховатися за політичними гаслами, за якимись зручними формулюваннями. Тому що мова йде про дуже системні, великі ризики для здоров'я наших людей ", - заявив він.

Міністр упевнений, що тільки локдаун допоможе "перервати ланцюжок інфекції".

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"Тому моя точка зору, що як тільки ми будемо готові, я сподіваюся, що це будуть найближчі дні", - озвучив Аваков свої побажання за датою старту локдауна, зазначивши, що тільки такий варіант вирішення проблеми допоможе впоратися з ситуацією, коли в Україні спостерігається 200 смертей від коронавируса щодня.

На думку міністра, в питаннях що стосуються здоров'я людей потрібно не боятися йти на радикальні заходи.

"Я радикальний і завжди таким був. Потрібно вводити локдаун негайно!" - резюмував міністр, зазначивши, що на тлі ймовірного локдауна потрібно обов'язково сформулювати "в деталях і в реальні механізми ту програму компенсації, яку озвучив президент днями".

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Карантин, Арсен Аваков, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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