Локдаун може врятувати Україну, але за однієї умови, - Сергій Фурса

Не дивлячись на чутки про можливе введення локдауну в Україні напередодні Нового року, наразі сектор послуг страждає від карантину вихідного дня. Це так званий третинний сектор економіки, який в Україні складає близько 60% ВВП. Велике місце там займає сектор торгівлі, він карантинними обмеженнями блокується частково.

Хто страждає в першу чергу

Найбільше, як і писав "Телеграф", страждають кафе, ресторани і бари. Це, в першу чергу, представники малого та середнього бізнесу. Різке збільшення торгівлі у цих секторах іде на вихідних

Видання звернулося до фінансових аналітиків за думкою щодо того, як постраждає бізнес під час таких карантинних нововведень. Економіст Олексій Кущ називає карантин вихідного дня "точковим ударом під дих малому та середньому бізнесу".

"Карантин вихідного дня за моїми оцінками - це десь мінус 0,5% ВВП в нашу кризову скарбничку. В принципі, це “унікальне” урядове рішення, що претендує на Шнобелівську премію з економіки. Воно мінімально епідеміологічно корисне та максимально економічно шкідливе", - каже спеціаліст.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса вважає, що навіть зсування походів по магазинах на будні дні сильно не вплине на падіння торговельного та сервісного бізнесів.

"Карантин вихідного дня - це боляче для сфери послуг та для торгівлі. Але, наприклад, в ТРЦ на вихідні припадає 50% виторгу. Припустимо частина цього виторгу зрушиться на будні. Ви збиралися йти на шопінг в суботу, але йдете тепер в четвер-п'ятницю. Масового зсуву все-одно не буде - не всі зможуть так переносити свої походи по магазинах. Тому цілком очевидні втрати в 30-40%. Напевно, приблизно такі ж цифри та в ресторанному бізнесі".

Два тижні тому по всій Україні проходили акції, на які виходили ресторатори та інші приватні підприємці з галузей громадського харчування та сервісу.

Втім, Верховна Рада проігнорувала суспільне невдоволення. На засіданні 17 листопада рішення рекомендувати Кабміну переглянути запровадження карантину вихідного дня депутати провалили. "За" проголосувало тільки 149 обранців при необхідній кількості у 226.

Потрібно аналізувати величезні масиви даних

В Україні немає національної епідеміологічної моделі. Не проводиться масове тестування. Відсутня статистика репрезентативної вибірки, а вона формується лише за рахунок величезних масивів вихідних даних. У випадку з епідемією - це факти індивідуального тестування. Їх мають бути мільйони й мільйони.

"Таке тестування має відбуватись за певним планом, тобто охоплювати певні сектори економіки. Різні регіони, сектори та галузі. Це для того, щоб виявляти різні епіцентри захворюваності. Сама така модель могла б дати владі право говорити, наприклад, що в розважальних залах або ресторанах іде найбільша захворюваність. Такий висновок можна робити масово протестувавши працівників цих закладів та порівнявши їх з працівниками інших галузей", - зазначає Олексій Кущ.

Навіщо уряд це робить?

До критики Кабмін ставиться індиферентно. А роблять вони це все, тому що потрібно хоча б щось робити.

"Уряд робить таке, щоб запобігти звинувачень у бездіяльності. Довести, що карантин вихідного дня корисний, чи шкідливий - важко, це все-таки оцінювальні судження. Вони роблять такі безглузді речі, щоб таких звинувачень уникнути, щоб потім можна було сказати, що вони зробили все, що могли", - підкреслює Кущ.

Але експерт не виключає того, що економічно все може різко зламатися. Але тут потрібні специфічні умови: "Єдиний варіант краху економіки - це різке погіршення епідеміологічної ситуації у грудні цього року. І це у випадку, якщо буде повний колапс медичної системи та величезна кількість смертей".

Сергій Фурса вважає, що нас би врятував повноцінний локдаун. Але з нюансом домовленостей на міжнародній арені.

"Є вихід у вигляді повноцінного локдауну. Ви питаєте, що б я зробив? Я б не посварився з МВФ, щоб у мене були в достатній кількості гроші для підтримки бізнесу під час другого локдауну. А влада сама вплуталася в ситуацію, коли немає хорошого рішення", - говорить Фурса.

На наше запитання, чи є взагалі якісь оптимістичні прогнози на зараз, Сергій Фурса відповів просто - немає.

Автор: Олександр Poison Нечай