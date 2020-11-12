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Карантин вихідного дня - це виклик, на який у бізнесу немає відповіді, - ресторатор Дмитро Борисов

Карантин вихідного дня - це виклик, на який у бізнесу немає відповіді, - ресторатор Дмитро Борисов
13:01 Сьогодні Телеграф Фото: facebook Dima Borisov

Досить таки суперечливе введення карантину вихідного дня прокоментув «Телеграфу» відомий ресторатор Дмитро Борисов, засновник «Сім'ї ресторанів Діми Борисова». 

«Це - неефективне та нелогічне рішення, яке не приведе до поліпшення епідеміологічної ситуації, однак може знищити індустрію гостинності. Логіка дуже проста: 50-60% виручки ми отримуємо у вихідні. Так влаштований ринок. Доставка і робота «на винос» може компенсувати 10-15% від простою. При цьому залишається орендна плата, податки. Крім того, сам виробничий цикл ресторану – закупівля, заготовки «заточені» під безперебійну роботу. Немає жодної можливості адаптувати бізнес-модель під такі реалії. І це ставить під удар всю індустрію, в який працює біля мільйона людей, на суміжні галузі – постачальників, тощо», – підкреслює Дмитро Борисов.

За його словами, навесні бізнес «прийняв» нові правила. Постраждавши при цьому.

«Ми вперше за 10 років зупинили роботу 50 наших закладів, отримали колосальні збитки та перевели в «кадровий резерв» 3000 робітників, – розповідає Дмитро Борисов. – Ми запустили власний сервіс доставки та вивели в онлайн наші навчальні курси Borysov Academy. Доходи були неспівставними з нормальною роботою, однак трохи допомогли протриматися. Літо ми пропрацювали з дотриманням усіх вимог. Звісно, майже щодня приймаючи в гостях різних представників влади, які приходили, аби виписати штраф хоча б за щось – наприклад, за неправильну утилізацію масок чи щось подібне».

Постріл в ногу: як бізнесу пережити карантин і отримати компенсацію від держави 

Ще навесні прийшлось прийняти рішення про закриття трьох закладів, які за нових умов не могли б бути ефективними з фінансової точки зору.

«Натомість ми відкрити фуд-хол та зосередилися на smart casual форматах, – продовжує Дмитро Борисов. – В цілому, попит зменшився на 30%, однак, правильно, оптимізувавши процеси, ми змогли ефективно працювати, виплачувати зарплати, сплачувати податки».

Але «карантин вихідного дня» - це виклик, на який у бізнесу немає відповіді.

«Він лишає безмежний простір для корупції та жодних чином не захищає людей, які будуть продовжувати їздити в громадському транспорті та відвідувати магазини, – говорить Дмитро Борисов. – Натомість їх намагаються «вберегти» від походу в ресторан, який, справді, може регулювати кількість посадкових місць – а відтак і людей в залі, працює з системами рециркуляції повітря, дотримується сотень вимог санітарної безпеки. Це – нонсенс, і я певен, що зараз всі власники малого та середнього бізнесу будуть оскаржувати його або ж шукати юридичні шляхи, як обійти ці заборони. Адже йдеться не просто про неотримання прибутку, не просто про збитки, а про існування галузі як такої».

Тим часом у Львові міська влада не збирається приймати умови карантину вихідного дня і закликає саботувати карантин.

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Бизнес, Коронавірус, Ресторани, Карантин вихідного дня, Дмитро Борисов.

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