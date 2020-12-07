Які дні будуть вихідними на Новий рік і Різдво: інфографіка

У зв'язку з новорічними святами українців очікують тривалі вихідні.

У період з 25 по 27 грудня 2020 року, з 1 по 3 січня 2021 року і з 7 по 10 січня 2021 року (включно).

Державним святом і офіційним вихідним днем в Україні є католицьке Різдво, яке щорічно святкують 25 грудня. У 2020 році ця дата припадає на п'ятницю, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль - 25, 26 і 27 грудня.

Так, напередодні Нового року, 31 грудня в 2020 році припадає на четвер. Цей день буде робочим, але час роботи рекомендовано скоротити на 1 годину.

Новий рік 1 січня 2021 року випадає на п'ятницю. Це державне свято і офіційний вихідний день. Дні 2 і 3 січня припадають на суботу та неділю, тому виходити на роботу потрібно буде в понеділок, 4 січня.

На Різдво Христове в 2021 році також передбачені додаткові вихідні. Свято, яке завжди відзначається 7 січня, випадає на четвер і буде традиційно вихідним днем. П'ятниця, 8 січня також буде неробочою. Однак її доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.

Таким чином, в січні 2021 року в Україні буде офіційно 12 вихідних і 19 робочих днів.

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