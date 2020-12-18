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П'ятниця, 18.12.2020
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У школі скасували новорічні свята через відмову учня співати пісню російською: деталі скандалу на Сумщині

У школі скасували новорічні свята через відмову учня співати пісню російською: деталі скандалу на Сумщині
10:39 Сьогодні Телеграф

У Глухові Сумської області через відмову учня співати російську пісню в школі вирішили зовсім скасувати новорічні свята для всіх дітей. Це було зроблено для того, щоб покарати дитину і його маму і нацькувати на них весь клас.

Про це повідомили в Фейсбук-групі "Батьки SOS".

За словами мами першокласника, спершу вона звернулася до директора школи з питанням, чому її син повинен співати російську пісню на святі в українській школі. У відповідь на це директор нічого конкретного не відповів. Після чого жінка через депутата громади звернулися до відділу освіти міста і вже звідти в телефонному режимі говорили з директором на рахунок виключення російської пісні з репертуару дитячого свята.

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У свою чергу 18 грудня вчителька написала в вайбер-чат класу, що свято скасують, тому, що один з батьків проти. Пізніше жінка особисто підійшла до викладачки з питанням, чому скасовують свято і та відповіла, що через неї, "що я проти свята для дітей".

"Я розумію, що це спроба вчителя помститися мені і моєму синові за нашу позицію говорити в Україні українською мовою. Це робиться навмисно, щоб протиставити мене всьомy класу і вказати на мене як на «відьму», яка хоче позбавити дітей свята. Думаю, що на це вплинуло ще й те, що я не заохочую корупцію в школі і не здаю ніякі фонди і не оплачую штори і подарунки вчителям", - говорить мама дитини.

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Все по темі:

Свята, Школи, Українська мова, Російська мова, Учні, скандали.

Автор:

Телеграф
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