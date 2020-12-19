В Україні з 19 грудня посилили карантинні норми: що змінилося (інфографіка)

З 19 грудня в Україні посилюються карантинні заходи.

Згідно з даними Кабміну, нова порція обмежень, здебільшого, вплине на порядок проведення святкових заходів, запланованих до Нового Року.

Так з 19 грудня буде заборонено проведення масових заходів на дитячих святах і корпоративах, а також будуть введені обмеження на відвідування культурних та релігійних закладів. Крім того, під дію обмежень потраплять і заклади громадського харчування.

Однак вже з 8 січня на українців чекає ще одна хвиля посилення карантинних обмежень і перехід до так званого "локдауну", який триватиме до 24 січня.

Під час дії локдауна буде заборонена діяльність навчальних закладів, закладів громадського харчування, культурних закладів, ТРЦ, салонів краси і фітнес-залів.

Також заборона торкнеться діяльності ринків і різдвяних ярмарків.

Як повідомлялося раніше, Україна готується до отримання вакцини від коронавирусу COVID-19 в рамках програми COVAX. МОЗ уже розробив чіткий план вакцинації по групам людей, вакцинацію яких планують провести за рахунок держави.