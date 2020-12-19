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Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: наочна інфографіка

Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: наочна інфографіка
Оновлено 18:28 Сб, 19 Грудень 2020 Телеграф Фото: pixabay

Різдво Христове - одне з головних свят у християнстві, його встановили на честь народження Ісуса Христа у плоті від Діви Марії.

В Україні християни західного обряду (Римо-Католицька церква) відзначають свято 25 грудня, а християни східного обряду (Православна і Греко-Католицька церкви) 7 січня.

Окрім дати святкування, існують і інші відмінності, як в богослужінні, так і в самому значенні свята.

"Телеграф" підготував порівняльну таблицю, в якій наочно вказані головні відмінності між католицьким і православним Різдвом.

Як повідомлялося раніше, предстоятель Православної церкви України Епіфаній вважає, що Різдво в нашій країні рано чи пізно почнуть святкувати 25 грудня. Однак на сьогоднішній день 60% українців виступають проти перенесення дати свята, тому конкретного прогнозу він дати не зміг.

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УГКЦ, РКЦ, ПЦУ, Різдво.

Автор:

Телеграф
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